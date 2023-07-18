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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منها حمامات شديدة السخونة.. تعرف على أسباب العقم لدى الرجال والنساء

العقم
العقم

حالات العقم ترتفع بمعدل ينذر بالخطر، خاصة في أوروبا، ويحاول البعض معرفة أسبابه وطرق العلاج، وفي حال تشخيص وجود مشاكل في الانجاب، سيكون من الضروري التحدث إلى استشاري خصوبة.

فمن الضروري أن يتولى الزوجان مسؤولية صحتهما وزيارة استشاري الخصوبة للتعرف على خطة العلاج لمحاربة العقم والحمل بنجاح.

وحسب موقع Hindustan times هناك بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر سلبًا على خصوبة الفرد ، وفق الدكتورة كاريشما دافل استشارية الخصوبة نستعرضها خلال السطور التالية.

أسباب العقم عند النساء :

اضطرابات التبويض:
اضطرابات التبويض مثل متلازمة تكيس المبايض وهي فرط برولاكتين الدم، ويسبب كثير من إنتاج البرولاكتين، وهو هرمون يساعد في إنتاج حليب الثدي ويميل إلى إعاقة عملية التبويض، وتؤثر مشاكل الغدة الدرقية على الدورة الشهرية مما يؤدي إلى العقم.

مشاكل عنق الرحم:
قد تسبب مشاكل عنق الرحم والأورام الحميدة في الرحم والأورام السرطانية ، والاورام في جدار الرحم أو الأورام الليفية الرحمية، العقم، حيث يمكن أن تنسد قناتي فالوب وتوقف البويضة المخصبة من الانغراس في الرحم وتمنع الحمل.

تلف أو انسداد قناة فالوب:
غالبًا ما يحدث تلف أو انسداد قناة فالوب بسبب التهاب قناة فالوب، بسبب مرض التهاب الحوض الذي يسمى (PID)، يلاحظ هذا المرض بسبب العدوى المنقولة جنسياً.

الانتباذ البطاني الرحمي أو الالتصاقات:
يؤثر الانتباذ البطاني الرحمي على وظيفة المبايض والرحم وقناتي فالوب ويمكن أن يسبب العقم.

قصور المبايض الاولى:
قصور المبايض الأولي أو مايسمى انقطاع الطمث المبكر، عندما يتوقف عمل المبايض وينتهي الحيض قبل سن الأربعين يمكن أن يسبب العقم.

علاج السرطان:
تلقي علاج السرطان بما في ذلك العلاج الإشعاعي والكيميائي قد يؤثر على الخصوبة.

أسباب العقم لدى الذكور:

انتاج حيوانات منوية غير طبيعي:
يمكن أن يؤدي إنتاج الحيوانات المنوية غير الطبيعي بسبب مرض السكري أو السمنة أو العدوى مثل الكلاميديا والسيلان والنكاف أو فيروس نقص المناعة البشرية إلى العقم.

سرعة القذف:
سرعة القذف وبعض الأمراض الوراثية مثل التليف الكيسي، والمشاكل الهيكلية بما في ذلك انسداد الخصية ، أو تلف الأعضاء التناسلية يمكن أن تسبب العقم.

التعرض للمواد الكيميائية:
يمكن أن يؤثر التعرض المفرط لمبيدات الآفات والمواد الكيميائية والتدخين والكحول والمخدرات والمنشطات وبعض الأدوية على الخصوبة، قد تسبب العقم.

حمامات شديدة السخونة:
ستصاب بالصدمة لمعرفة أن حمامات البخار أو أحواض المياه الساخنة يمكن أن تزيد من درجة حرارة الجسم وقد تؤثر على إنتاج الحيوانات المنوية مما يسبب العقم.

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