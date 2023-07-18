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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فابريزيو رومانو: النصر يقترب من التعاقد مع أليكس تيليس

أليكس تيليس
أليكس تيليس

اقترب نادي النصر السعودي من التعاقد مع البرازيلي أليكس تيليس، لاعب فريق مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أليكس تيليس خاض الموسم الماضي ضمن صفوف فريق إشبيلية الإسباني على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد، وعاد لفريقه بعد نهاية الموسم.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن نادي النصر بات قريبًا من التوصل لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم تيليس.

ولعب تيليس 38 مباراة بقيمص إشبيلية خلال الموسم الماضي، وصنع 3 أهداف لزملائه في الفريق.

وأفاد رومانو أن النصر توصل لاتفاق شفهي مع مانشستر يونايتد، في انتظار إنهاء بعض التفاصيل وكتابة العقود الخاصة بانتقال اللاعب صاحب الـ30 عامًا.

وترغب إدارة النصر في حسم التعاقد مع تيليس وسيكو فوفانا، لاعب فريق لينس الفرنسي، خلال الأيام المقبلة.

وبدأ تيليس مسيرته ضمن شباب نادي يوفينتود البرازيلي ثم صعد للفريق الأول في يناير 2011، ثم انتقل لنادي جريميو البرازيلي بعد عامين، وقضى عامًا مع الفريق قبل الانتقال لنادي جالاتاسراي التركي ورحل بعد عام ونصف لنادي إنتر الإيطالي على سبيل الإعارة ثم عاد لجالاتا سراي في صيف 2016، وانتقل لبورتو البرتغالي في نفس الفترة وقضى 4 مواسم مع النادي البرتغالي قبل الانتقال لمانشستر يونايتد في صيف عام 2020 وبعد عامين مع الفريق أعير لنادي إشبيلية الإسباني.

النصر السعودي نادي النصر أليكس تيليس مانشستر يونايتد الانتقالات الصيفية

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