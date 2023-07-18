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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة سمنود التكنولوجية يشارك في الملتقى المصري الصيني

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شارك الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، في ملتقى رؤساء الجامعات التكنولوجية المصرية وعدد من ممثلي 12 جامعة تكنولوجية صينية، وذلك بحضور الدكتور أحمد الصباغ، مستشار الوزير للتعليم الفني نيابة عن الوزير، ودكتور شريف كشك، مساعد الوزير للتحول الرقمي.

جاء ذلك في إطار التعاون الثقافي والتعليمي بين مصر والصين.

وقال الدكتور منتصر دويدار، رئيس الجامعة، إن الملتقى تناول عرض فيديو تعريفي عن التعليم التكنولوجي في مصر، وأيضًا عن نظيره في الصين، بالإضافة إلى تبادل المطبوعات عن الجامعات.

وسلم الدكتور منتصر دويدار مطبوعات عن الجامعة التكنولوجية بسمنود، تشمل رؤية ورسالة الجامعة والبرامج الدراسية والإمكانات المادية والبشرية، مؤكدًا على أهمية الملتقى لأنه يهتم بتبادل الخبرات في المجالات التي تركز على بناء الإنسان والاستثمار فيه، ودعم التنمية المشتركة بين مصر والصين.

رئيس جامعة سمنود التكنولوجية يشارك الملتقى المصرى الصينى

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