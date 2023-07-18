رئيس مجلس القضاء الأعلى يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

تقدم القاضى حسنى عبداللطيف، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو.

وجاء في التهنئة: أتشرف بأن أتوجه باسمي وبصفتي ممثلا للقضاء المصري بخالص التهاني، وأصدق التمنيات بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة والتي ستظل حاضـرة دائما في وجدان الشعب المصـري لما حققته من إنجازات عظيمة أعادت لمصـر حريتها وعزتها وكرامتها.

وأرسـت مبادئ الحرية والعدالة والمساواة لما أحدثته من تغيير في المنطقة العربية والإفريقية، دفاعا عن حرية وحقوق الشعوب في الحياة الكريمة".

"تذكرنا بأن مصر تملك إرادتها دائمًا وستظل قدوة لكل الشعوب في تحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة قرارها، وندعو الله، عز وجل، أن يعيد علي مصرنا الحبيبة وعلى رئيس الجمهورية بموفور الصـحة والعافية ليجني شـعب مـصـر العظيم ثمار ما تقدمونه من إنجازات على كافة الأصعدة وحمايتكم بقرارتكم الحكيمة لأرضـنا الغالية لتظل مصـرنا العظيمة شـامخة في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما".

وبعث القاضـى حسـنى عبداللطيف، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضـاء الأعلى، برقيات تهنئة بمناسبة حلول ذكرى ثورة ٢٣ يوليو المجيدة لكل من الدكتور مصطفى مدبولی رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء محمود تـوفيـق وزير الداخلية.