ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات فى مدينة نصر

سجن
سجن

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشـارين خالـد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وحضور محمد القاضي، وكيل النيابة، ومحمد طه، أمين السر.

وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الترويج. شهد معاون قسم شرطة مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام وبيده كيس أسود، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على 2 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المخدر بقصد الاتجار، والهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

مدينة نصر مخدرات السجن المشدد المواد المخدرة ترويج غرامة الحشيش حبس المتهم

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

مصادر: القبة الحرارية والتغيرات المناخية سبب موجة الحرارة الشديدة

أحتاج "روقا" واعتزال عبدالشافى.. تفاصيل تقرير أوسوريو عن لاعبى الزمالك (خاص)

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل واقعة العثور على جثة مجهولة بالبساتين

وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتفقدان مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

وزيرة الهجرة تلتقى فيبى وصفى وراعى كنيسة العذراء بكندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟