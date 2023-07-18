السجن المشدد 3 سنوات لتاجر مخدرات فى مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج مخدر الحشيش فى مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشـارين خالـد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وحضور محمد القاضي، وكيل النيابة، ومحمد طه، أمين السر.



وأسندت النيابة للمتهم تهمة حيازة المواد المخدرة بقصد الترويج. شهد معاون قسم شرطة مدينة نصر، أنه وحال مروره بدائرة القسم أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام وبيده كيس أسود، فقام بضبطه وبتفتيشه عثر على 2 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المخدر بقصد الاتجار، والهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت حبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.