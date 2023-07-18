ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يختتم تدريباته لمواجهة حرس الحدود.. وكولر يختار قائمة المباراة

مران الأهلي
مران الأهلي

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، غدًا الأربعاء، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري على ستاد القاهرة الدولي.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر، وتشهد عودة الثلاثي ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني الذين غابوا عن مواجهة المقاولون العرب للإيقاف وأيضا محمود متولي، وعمرو السولية، بعد تماثلهما للشفاء، وعلي معلول، الذي حصل علي راحة سلبية.

وتشهد المباراة وجود جميع اللاعبين للاحتفال بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة بتسليم الأهلي درع الدوري الـ43 في تاريخه بعد حسم اللقب مؤخرًا.

وقام السويسري مارسيل كولر بعرض ملخص فيديو لآخر مواجهات حرس الحدود في الدوري أمام غزل المحلة والداخلية؛ من أجل تحديد مواطن القوة والضعف، والتي سيحدد على إثرها تشكيل الأهلي الذي سيخوض اللقاء غدًا.

كان مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، على هامش الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري.

وعاد اللاعب للمشاركة في التدريبات بعد أن غاب عنها منذ عدة أيام؛ بسبب وفاة والده قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الزمالك في القمة 126.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، ناقش خلالها عددًا من الأمور الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية، إلى جانب تدريبات بدنية، وفقًا للبرنامج التدريبي، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة في الملعب.

كان الفريق قد حقق الفوز على المقاولون العرب، أمس الأول الأحد، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود التي تقام مساء غد الأربعاء، في إطار مباريات الأسبوع رقم 33 من البطولة.

التدريبات الجماعية الجولة ال33 المعسكر النادي الأهلي حرس الحدود

الأكثر قراءة

تحرك برلمانى عاجل للتحقيق فى رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

مصادر: القبة الحرارية والتغيرات المناخية سبب موجة الحرارة الشديدة

أحتاج "روقا" واعتزال عبدالشافى.. تفاصيل تقرير أوسوريو عن لاعبى الزمالك (خاص)

تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل واقعة العثور على جثة مجهولة بالبساتين

وزيرا الإنتاج الحربي والإسكان يتفقدان مصنع إنتاج المصاعد الكهربائية

وزيرة الهجرة تلتقى فيبى وصفى وراعى كنيسة العذراء بكندا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟