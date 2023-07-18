الأهلى يختتم تدريباته لمواجهة حرس الحدود.. وكولر يختار قائمة المباراة

يدخل الفريق الأول بنادي الأهلي، معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة حرس الحدود، غدًا الأربعاء، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ33 من عمر مسابقة الدوري على ستاد القاهرة الدولي.

ويختار السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قائمة اللاعبين التي ستدخل المعسكر، وتشهد عودة الثلاثي ياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني الذين غابوا عن مواجهة المقاولون العرب للإيقاف وأيضا محمود متولي، وعمرو السولية، بعد تماثلهما للشفاء، وعلي معلول، الذي حصل علي راحة سلبية.

وتشهد المباراة وجود جميع اللاعبين للاحتفال بعد إعلان رابطة الأندية المحترفة بتسليم الأهلي درع الدوري الـ43 في تاريخه بعد حسم اللقب مؤخرًا.

وقام السويسري مارسيل كولر بعرض ملخص فيديو لآخر مواجهات حرس الحدود في الدوري أمام غزل المحلة والداخلية؛ من أجل تحديد مواطن القوة والضعف، والتي سيحدد على إثرها تشكيل الأهلي الذي سيخوض اللقاء غدًا.

كان مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قد انتظم في التدريبات الجماعية للفريق، على هامش الاستعداد لمواجهة حرس الحدود في بطولة الدوري.

وعاد اللاعب للمشاركة في التدريبات بعد أن غاب عنها منذ عدة أيام؛ بسبب وفاة والده قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الزمالك في القمة 126.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين، ناقش خلالها عددًا من الأمور الفنية والخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وخاضت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية، إلى جانب تدريبات بدنية، وفقًا للبرنامج التدريبي، قبل أن يؤدي الجميع فقرات متنوعة في الملعب.

كان الفريق قد حقق الفوز على المقاولون العرب، أمس الأول الأحد، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود التي تقام مساء غد الأربعاء، في إطار مباريات الأسبوع رقم 33 من البطولة.