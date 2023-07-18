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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بني سويف يشهد حفل تخرج الدفعة السابعة لطلاب السياسة والاقتصاد

الاحتفالية
الاحتفالية

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، حفل تخرج "الدفعة السابعة" لطلاب كلية السياسة والاقتصاد للعام 2022/2023 بحضور السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، والدكتورة نجلاء بكر عميد كلية السياسة والاقتصاد، والدكتور محمد نور وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور هشام بشير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والطلاب.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة للطلاب وأولياء الأمور بمناسبة تخرج أبنائهم بعد سنوات من الجهد والعمل، متمنياً لهم التوفيق والنجاح فى الحياة العملية، مؤكدا على دعم الجامعة للخريجين من أجل الارتقاء بمهاراتهم العلمية سواء من خلال الدراسات العليا أو برامج التدريب المتنوعة، حيث وجه الشكر لأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من مجهود كبير فى توفير المناخ الملائم للطلاب من أجل تخريج جيل على قدر كبير من الوعى وله دور فعال فى المجتمع.

وأكد الدكتور منصور حسن أن الجامعة تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات من أجل تنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل من خلال إكسابهم المهارات والخبرات العملية، وأننا حريصين على عقد بروتوكولات تعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المدني والشركات، في إطار خطة الجامعة الخاصة لتأهيل الطلاب وشباب الخريجين وإعداد كوادر مؤهلة ومدربة تلبي متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية والعالمية.

ورحب الدكتورمنصور حسن، بالسفيرمحمد العرابي في رحاب جامعة بني سويف، مؤكداً دعم الجامعة للخريجين من أجل الارتقاء بمهارتهم العلمية سواء من خلال الدراسات العليا أو برامج التدريب المتنوعة، مقدماً التهنئة إلي الطلاب وأولياء الأمور بتخرج أولادهم هذا العام متمنياً لهم التوفيق والنجاح فى الحياة العملية.

ووجه السفير محمد العرابي الشكر للدكتور منصور حسن على حسن الاستقبال، مشيداً بالمستوى المتقدم الذى وصلت إليه جامعة بني سويف وتميزها في التصنيف الدولي والإقليمي والمحلي، بالإضافة الي تنوع برامجها وكلياتها لتغطي كافة المجالات العلمية المتنوعة.

وفي نهاية الاحتفالية أهدي الدكتور منصور حسن هدية تذكارية للسفير محمد العرابي على حضوره حفل التخرج، فيما أهدت الدكتورة نجلاء بكر درع كلية السياسة والاقتصاد للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة على دعمه للكلية وتوفير كل ما يحتاجه الطلاب خلال فترة دراستهم على مدار الأربع سنوات.

التعليم والطلاب السفير محمد العرابي وزير الخارجية الاسبق بني سويف حفل التخرج رئيس جامعة بني سويف

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