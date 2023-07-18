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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مهرجان العلمين الجديدة بنظرة رياضية.. ألعاب عالمية تنطلق من العلمين

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

استقبلت مدينة العلمين الجديدة مهرجانها العالمي منذ يوم 13 يوليو الماضي، تلك المدينة التي تعد أول مدينة من مدن الجيل الرابع في الساحل الشمالي، فهي مدينة متكاملة طول العام وليس خلال فصل الصيف فقط.

تمتاز مدينة العلمين بالعديد من الأشياء على الرغم من إنشائها قبل سنوات بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، فتحولت من صحراء جرداء لمنطقة سياحية كبيرة، وتشهد المدينة حاليًا إقامة العديد من الفعاليات والنشاطات الترفيهية، وكذلك الرياضية.

وشهدت مدينة العلمين العديد من المسابقات الرياضية العالمية والمهمة التي كان لم تنتشر كثيرًا بين العامة، ونقدم لكم من خلال هذه السطور معلومات عن المسابقات الرياضية العالمية التي انطلقت من العلمين:

بطولة بادل عالمية:

 رياضة البادل تنس رياضة نشأت في إسبانيا عام 1994، وتعتبر رياضة جديدة غير منتشرة، وغير معروفة بشكل كبير بالدول العربية، ودخلت مصر عام 2014، ثم بدأت بالإنتشار في الأندية مؤخرًا 

وتختلف بادل عن رياضة التنس الأرضي المعروفة في الولايات المتحدة وكندا، حيث يتم لعبها بشكل زوجي في ملعب مُغلق وأصغر من حجما ملعب التنس بحوالي 25%، والملعب به جدران زجاج ويمكن لعب الكرات عليها كما في لعبة الإسكواش.

ترياثلون سباق ثلاثي:

هي لعبة تشمل 3 رياضات، السباحة وركوب الدراجات بالإضافة إلى الجري، وجميعها ألعاب أولمبية، وتتم اللعبة من خلال قيام اللاعبون بممارسة تلك الرياضة بداية من السباحة لمسافة 1.5 كيلو متر، ثم بعد ذلك ركوب دراجات والسير بها لمسافة 40 كيلو متر، ثم الركض والجرى بمسافة 10 كيلو متر، ويفوز الشخص عند إنهاء السباقات خلال ساعة و 50 دقيقة.

تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE:

تحدي لسباق سيقام بمدينة العلمين ضمن النشاطات الترفيهية بالمهرجان، وجيت سكي هو اسم تجاري للدراجة المائية الشخصية التي تصنعها شركة كاواساكي، وهي شركة يابانية، ويستخدم المصطلح بشكل عام للإشارة إلى أي نوع من أنواع المراكب المائية الشخصية المستخدمة للترفيه بشكل أساسي.

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