أحتاج "روقا" واعتزال عبدالشافى.. تفاصيل تقرير أوسوريو عن لاعبى الزمالك (خاص)

‏قدم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريره السنوي عن حالة لاعبي الفريق لمجلس الإدارة، بعد نهاية الدوري هذا الموسم، وقبل فتح باب القيد للموسم الجديد وانطلاق البطولة العربية وبطولة كأس مصر.

‏

وقال أوسوريو في تقريره الذي تنفرد “الدستور” بنشره، إن تقريره يكشف السلبيات والإيجابيات عن مستوى اللاعبين بفريق الزمالك خلال 13 مباراة أدارها منذ توليه المهمة.

وأكد أنه لم يطلب استبعاد 10 لاعبين من الفريق مثلما تردد في الإعلام، ولكن أبدى موافقته على استبعاد 4 لاعبين فقط من قائمة الموسم الجديد، في مقدمتهم اللاعب المغربي أحمد بالحاج الذي انتهت إعارته من نادي أسوان، واستبعاد اللاعب محمد عبدالشافي الذي طلب اعتزال الكرة نهائيا، كما طلب استبعاد المهاجم سامسون أكينيولا الذي ظهر بمستوى لا يتناسب مع طريقة وأداء وخطة الفريق.

وطلب أوسوريو من إدارة نادي الزمالك ضرورة التعاقد مع رأس حربة إفريقي قوي وهداف لينفذ طريقة لعبه المطلوبة، نافيا طلبه استبعاد المهاجمين سيف الجزيري أو ناصر المنسي.

ورحب بالاستغناء عن عبدالله جمعة بناء على طلب اللاعب الذي أبلغ الإدارة برغبته في الرحيل لناد آخر بسبب عدم المشاركة في المباريات.

‏وأكد المدير الفني في تقريره، حاجته إلى اللاعبين محمد أشرف “روقا” وحمزة المثلوثي وإبراهيما نداي والزناري، رغم أن الجماهير تنتقد أداءهم وتطالب برحليهم، لكنه يعتبرهم من اللاعبين المنفذين جيدا لطريقته التكتيكية.

‏وأوضح في تقريره أنه يحتاج إلى 3 لاعبين جدد فقط مع مجموعة الناشئين الصاعدين المهمين، مع ضم لاعب في مركز قلب الدفاع واللاعب الثاني مركز 8 وثالث في مركز رأس الحربة.

وكشف أوسوريو عن أنه شاهد بعض لاعبي الدوري المصري من الأندية الأخرى لكنه وجد أن خامة لاعبي الزمالك في نفس المراكز أفضل منهم، ولذلك لم يطلب سوى 3 لاعبين جدد فقط مع الاستغناء عن 4 لاعبين.

‏وطلب التعاقد مع طبيب تغذية مصري لعمل انسجام مع مدرب اللياقة البدنية للحفاظ على وزن اللاعبين ولياقتهم الفنية والبدنية وفقا للمعدلات العالمية، من أجل الوصول بلاعبي الزمالك إلى أعلى فورمة.

و‏من المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماع عاجل مع أوسوريو لمناقشة التقرير وعرض اللاعبين الجدد الذين رشحهم مجلس الإدارة من اجل الاستقرار على شكل القائمة الجديدة قبل البطولة العربية وكأس مصر.