شادية الجمل: التحالف الوطني للعمل الأهلي حقق إنجازات عدة

قالت شادية الجمل، عضو مجلس النواب، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي حقق الكثير من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، في مشاريع عدة، أهمها إطلاق مبادرة "كتفًا بكتف"، وتعد أكبر مبادرة أطلقت للحماية الاجتماعية في مصر، لدعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تم توزيع صناديق مواد غذائية تشمل السلع والمواد الغذائية الأساسية على الأسر المستحقة، وهي مبادرة رئاسية لدعم 25 مليون مواطن.

كما أطلق التحالف مبادرة "إزرع"، التي تهتم بتقديم الدعم للمزارعين، حيث دشنت لجان لصغار المزارعين، عملت تلك اللجان على إعادة روابط الفلاحين مرة أخرى وأصبحت ساحات لحلقات نقاشية بين الفلاحين والخبراء في مجال الزراعة والمتخصص.

كما تم عقد أكثر من ٥ آلاف مدرسة حقلية للفلاحين لتوعيتهم بأساليب الزراعة الصديقة للبيئة والمواكبة للتغيرات المناخية.

وأضافت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ "الدستور" أن التحالف الوطني للعمل الأهلي أطلق كذلك مبادرات لتلبية احتياجات المواطنين ودعمهم في توفير سبل العيش الكريم، مثل مراكب الرزق، حيث تم خلالها توفير 30 مركب صيد حديث، كما أطلق التحالف مبادرة إعادة إعمار المنازل، ومن خلالها تم إنشاء دار لتحفيظ القرآن، وتقديم أجهزة كهربائية للفتيات المقبلات على الزواج وغيرها من المبادرات التي أدخلت الفرحة على قلوب البسطاء.

وأشارت إلى أن تبعية التحالف لرئيس الجمهورية تعطيه دفعة قوية للعمل، كما سيسهل التواصل الفعال والتكامل مع أجهزة الدولة، وهو الأمر الذي يصب في نهاية المطاف في مصلحة الأسر الأكثر احتياجًا.

وأكدت العضو في مجلس النواب أن موافقة المجلس على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يمثل دفعة قوية لخدمة العديد من المواطنين، مشددة على أن مشروع القانون يستهدف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.