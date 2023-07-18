مصادر: القبة الحرارية والتغيرات المناخية سبب موجة الحرارة الشديدة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير الإدارة المركزية للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن سبب الموجة الشديدة الحرارة التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام هو ما يُطلق عليه القبة الحرارية والتغيرات المناخية.

وتتعرض مصر وبعض الدول العربية لما يعرف بالقبة الحرارية، وهي عبارة عن امتداد لمرتفع جوي في الطبقات العليا للهواء يحبس الهواء الساخن في الطبقات القريبة من سطح الأرض، مع زيادة ساعات سطوع الشمس. وتصل درجة الحرارة في بعض البلدان العربية إلى ٥٠ درجة، بينما في مصر تصل إلى ٣٩ درجة.

وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن التغيرات المناخية أيضا لها عامل أساسي في ارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة، بالإضافة إلى أن توقيتات الموجات الحارة في الصيف ممتدة أكثر من السنوات السابقة، وليس في فصل الصيف فقط، بل في جميع فصول السنة، خاصة أن المرتفع الجوي يعمل على تسخين هذه الكتل الهوائية، في حين نتأثر على سطح الأرض بمنخفض الهند الموسمي الذي يجلب معه كتل هوائية حارة ورطبة.

وأوضح شاهين أن ارتفاع درجات الحرارة سيستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل، وربما تنخفض درجات الحرارة بدرجة أو درجتين، لكن المواطنين لم يشعروا بهذا الانخفاض في درجات الحرارة. لذلك، يجب اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنب التواجد في الأماكن المفتوحة.

ويشهد اليوم الثلاثاء استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يسود طقس معتدل في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، وشديد الحرارة رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، وحارًا رطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدلًا رطبًا ليلاً على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يظل نشاط الرياح محدودًا على بعض المناطق طوال أيام الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع المقبل، مع استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، فإنها تصل في القاهرة إلى 38 درجة مئوية في أعلى درجة حرارة، و27 درجة مئوية في أدنى درجة حرارة، وفي الإسكندرية تصل إلى 33 درجة مئوية في أعلى درجة حرارة، و25 درجة مئوية في أدنى درجة حرارة، وفي مطروح تصل إلى 32 درجة مئوية في أعلى درجة حرارة، و25 درجة مئوية في أدنى درجة حرارة، وفي سوهاج تصل إلى 42 درجة مئوية في أعلى درجة حرارة، و27 درجة مئوية في أدنى درجة حرارة، وفي قنا تصل إلى 43 درجة مئوية في أعلى درجة حرارة، و28 درجة مئوية في أدنى درجة حرارة، وفي أسوان تصل إلى 44 درجة مئوية في أعلى درجة حرارة، و30 درجة مئوية في أدنى درجة حرارة.