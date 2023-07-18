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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: ارتفاع التدفقات الاستثمارية إلى 72% خلال 2023

التدفقات الاستثمارية
التدفقات الاستثمارية

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة المصرية على مدار الأشهر الماضية بذلت جهود كبيرة للغاية بذلت على كافة المستويات المتعلقة بمناخ الاستثمار، حيث ارتفعت التدفقات الاستثمارية إلى 72% خلال هذا العام 2023، ووصل استثمار الدول العربية إلى 40% من إجمالي التدفقات الاستثمارية، وسيشهد الاستثمار تنوعا أكبر خلال الفترة المقبلة، لاسيما في قطاع السياحة، الصناعة، والزراعة.

وأضاف هشام إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المذاع على "اكسترا نيوز"، أن الجهود الكبيرة المبذولة على مصادر الاستثمار خلال الشهور الماضية، جاءت بعد صدور 22 قرارا من المجلس الأعلى للاستثمار، والتي سهلت من الإجراءات، لاسيما فيما يتعلق بانتهاء التراخيص بخطط زمنية محددة.

أستاذ التمويل والاستثمار يوضح أبرز جهود الدولة لزيادة التدفقات الاستثمارية

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أهمية جهود الدولة في الاستثمار، وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة وفتح مسارات مهمة، وبرنامج الطروحات الحكومية وأهميته لمجتمع الأعمال، ما يعطي مزيد من الثقة في تدفق الاستثمارات.

أستاذ التمويل والاستثمار 2023 التدفقات الاستثمارية الجهود الكبيرة المبذولة الدكتور هشام إبراهيم الدول العربية الطروحات الحكومية

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