وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الأوقيانوس للرياضات الجامعية

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، بمكتبه في العاصمة الإدارية، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، الأسترالي ديفيد ساتشمودي، رئيس الاتحاد الأقصى للرياضات الجامعية، وبينينا كابنجي، الأمين العام للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، والدكتور أحمد فاروق، استاذ الإدارة الرياضية بجامعة حلوان، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

واستمع وزير الرياضة لشرح مفصل من الأمين العام للاتحاد الأفريقي عن ما تم مناقشته في وقت سابق مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية حول آليات تطوير الاتحاد وأيضًا وضع تصور لتطوير هيكل الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية من الناحيتين الهيكلية والتمويلية.

وقدم رئيس اتحاد الأقصى التهنئة للدكتور أشرف صبحي بعد فوزه بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، وهو أول وزير بالحكومة المصرية يفوز بالمنصب منذ نشأة الاتحاد الأفريقي عام 1971، متمنيًا التوفيق لصبحي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي والتي تستمر حتى عام 2027.

وأوضح صبحي سعيه خلال الفترة المقبلة أنه يعمل على تطوير الهيكل الإداري للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، والذي بدأ منذ 7 أشهر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية واتحاد الأقاليم. وأكد وجود رؤية مستقبلية لوضع الاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية في مكان متميز.

وأضاف وزير الرياضة أنه سيعمل مع أعضاء الاتحاد الأفريقي على تطوير الموارد المالية للاتحاد، مشددًا على ضرورة دعم أنفسنا في الاتحاد الأفريقي وتطوير موارده، خاصةً وأننا نمتلك الإمكانيات التي تؤهلنا لنكون الأفضل.

وتوجه وزير الرياضة بدعوة الأسترالي ديفيد ساتشمودي لحضور اجتماعات المكتب التنفيذي للجامعات التابعة للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، والتي من المزمع عقدها في القاهرة في أكتوبر المقبل.