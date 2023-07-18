تحرك برلماني عاجل للتحقيق في رسوب 60% من طلاب طب أسيوط

طالبت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان، الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تشكيل لجنة من كبار الأساتذة بكلية الطب جامعة القاهرة باعتبارها واحدة من أعرق الجامعات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للتحقيق العاجل فى نتيجة نجاح سنة أولى في كلية الطب بجامعة أسيوط التى للأسف الشديد بلغت 40% فقط.

ووجهت "الجزار" فى سؤال تقدمت به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مجموعة من التساؤلات الى الدكتور محمد أيمن عاشور قائلة: هل هذه المشكلة التعليمية غير المسبوقة فى تاريخ كل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة محصورة في تدني مستوى الطلاب بكلية الطب بجامعة أسيوط؟ وهل هذه الكارثة التعليمية لها علاقة بظاهرة الغش فى امتحانات الثانوية العامة فى الأعوام السابقة؟ وهل ظاهرة لجان الأكابر لا تزال مستمرة فى امتحانات الثانوية العامة؟ وهل إذا استجاب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لاقتراحى الخاص بتشكيل لجنة من كبار الأساتذة من كلية طب القصر العينى بجامعة القاهرة بالسماح لهذه اللجنة باجراء مقابلات مع الطلاب الراسبين لمعرفة اسباب رسوبهم؟.

كما تساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة: هل نضمن عدم تكرار هذه الكارثة داخل كلية الطب بجامعة أسيوط؟ ولماذا صرح عميد كلية طب اسيوط بأن السبب فى ارتفاع نسبة الرسوب وجود عدد كبير من الطلاب السودانيين بالكلية؟ وهل وزير التعليم العالى والبحث العلمى مقتنع بمبررات عميد كلية طب أسيوط ؟ وهل هناك مرضى يثقون فى علاجهم من خلال خريجى كلية طب اسيوط بعد هذه السقطة التعليمية التى لا تغتفر؟ مطالبة من وزير التعليم والبحث العلمى بالرد كتابة على تساؤلاتها لمعرفة الاسباب الحقيقية التى وراء هذه المهزلة الجامعية.