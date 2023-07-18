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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

في اليوم الثامن للمرحلة الثالثة بالموجه الـ 21.. إزالة 56 حالة تعد بالشرقية

إزالة
إزالة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف المراكز، وأسفرت عن إزالة 56 حالة تعد على مساحة 6 ألاف و40 متر مباني، 132 فدان وقيراطين بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت إزالة 35 حالة تعد على مساحة 6 ألاف و 40 متر مباني و 21 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 132 فدان و 2 قيراط و13 سهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

فى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس،بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لإزالة تعديات فى المهد بقرية الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.

أراضي أملاك الدولة والتصدي أراضي زراعية إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة التعديات على الأراضي المرحلة الثالثة من الموجة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ممدوح غراب محافظ الشرقية

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