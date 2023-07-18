في اليوم الثامن للمرحلة الثالثة بالموجه الـ 21.. إزالة 56 حالة تعد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إستمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف المراكز، وأسفرت عن إزالة 56 حالة تعد على مساحة 6 ألاف و40 متر مباني، 132 فدان وقيراطين بنطاق المحافظة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية نفذت إزالة 35 حالة تعد على مساحة 6 ألاف و 40 متر مباني و 21 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 132 فدان و 2 قيراط و13 سهم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فى سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة فاقوس،بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالهيصيمية ومسؤلي الجمعية الزراعية، حملة لإزالة تعديات فى المهد بقرية الخطارة بعزبة شعير، عبارة عن سور من ثلاث جهات بالطوب الأبيض بارتفاع 1.5 متر، على مساحة 20 قيراطًا، وتمت الإزالة كليا حتى منسوب سطح الأرض وتطبيق القانون على المخالفين.