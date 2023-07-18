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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ما هي حمى الضنك ومدى خطورة الإصابة بالفيروس؟

حمى الضنك
حمى الضنك

 

عقب إعلان وزارة الصحة والسكان، عن إيجابية عينات مصابين بحمى الضنك في نجع سندل التابع لقرية العليقات بمحافظة قنا،، وفق ما أكدته نتائج التحاليل المعملية التى تم سحبها من المصابين، نستعرض وفقًا لما اعلنته منظمة الصحة العالمية، عن المرض أو ما يطلق عليه "الحمى المؤلمة للعظام" وهي عدوى فيروسية، لا تنتقل بشكل مباشر من شخص لآخر، وينتقل إلى البشر عند تعرضهم لـ"لسعات" البعوض الحامل للعدوى.
 

وقالت المنظمة إن المرض ينتشر في أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، وتقدر عدد الإصابات بنحو 400 مليون حالة سنويًا، كما أن 40% من سكان العالم يواجهون التعرض للإصابة .
 

وطبقًا لتقديرات منظمة الصحة العالمية فإن أكثر من 95% من الحالات المبلغة على مستوى العالم تظهر عليها أعراض خفيفة، مثل "صداع حاد، ألم خلف العينين، آلام بالعضلات والمفاصل، غثيان، قيء، انتفاخ الغدد، طفح جلدي"، وعادة ما تدوم الأعراض بين يومين وسبعة أيام، وتستجيب للعلاج بمخفضات الحرارة "الباراسيتماول" وتتكرر التفشيات الوبائية للمرض ما بين 3 و5 سنوات.
 

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن الناقل الرئيسي للمرض بعوضة الزاعجة المصرية، كما تنقل المرض بصورة أقل الزاعجة المرقطة، وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات إناث البعوض المصابة، حيث تتكاثر البعوضة في أماكن تجمع المياة الراكدة وتجمعات القمامة والصرف غير المغطى والخزانات المكشوفة، والتي تعتبر بيئة مناسبة لتكاثر البعوض.
 

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