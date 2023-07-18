«صحة بورسعيد» تشكل لجنة لفحص بلاغ وفاة مريضة فى عيادة خاصة

تلقت مديرية الشئون الصحية بـمحافظة بورسعيد، بلاغا يفيد بوفاة سيدة داخل عيادة خاصة، وعلي الفور تم البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.



وصرح الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان، بأنه تنفيذًا لقرار جهات التحقيق، تم تشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية، لمعاينة المكان محل الواقعة، ومراجعة التراخيص الحاصل عليها، ومدي مطابقته للاشتراطات والتراخيص الحاصل عليها.



وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن اللجنة عندما تنتهي من عملها ستُعد تقريرًا للنيابة العامة، يتضمن مدي مطابقة العيادة للمواصفات والاشتراطات، ومدي التراخيص الممنوحة لطبيب والمكان، في إطار الإجراءات القانونية التي يجري اتخاذها بـ النيابة العامة.



وأوضح أبو هاشم أن مديرية الصحة تقوم بدورها باعتبارها الجهة المانحة للتراخيص والمراقبة عليها، إلا أن أسباب الوفاة وهل وقع خطأ من عدمه فهي أمور تختص بها النيابة العامة، ويكشف عنها الطب الشرعي، إلا انها ليست من اختصاص الشئون الصحية.



يذكر أن سيدة تدعي شروق محمد إبراهيم عبد السميع وتبلغ من العمر 37 عاما، قد توفيت أثناء إجراء عملية جراحية استئصال خراج بعيادة الدكتور ع ع الخاصة، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان، وجار إنهاء إجراءات التصريح بالدفن.