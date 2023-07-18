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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضبط 25 طن دقيق بلدى بالفيوم

دقيق بلدي
دقيق بلدي

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية على الأسعار، تمكنت من ضبط 25 طن دقيق بلدي استخراج ٨٧.٥%، طبقا للتقرير الفني المعملي، معبأ في شكائر دقيق فاخر محملة على سيارة نقل بطريق أسيوط الغربي أمام مدخل مساكن دمو.

 جرى التحفظ على الدقيق والسيارة وتسليم السائق لمركز الشرطة المختص، وتحرير المحضر اللازم.

وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

الانشطة التموينية التموين والتجارة الداخلية التموين والتجارة التجارة الداخلية السيطرة على الأسواق بيع السلع الغذائية بتكثيف الحملات حملة مكبرة

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