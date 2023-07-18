زينب عبدالرزاق تحاور نجل إحسان عبدالقدوس بالإسكندرية.. الخميس

يستضيف البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب في دورته الـ18 حوارا مع نجل الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، بمركز المؤتمرات، بعد غد الخميس في الرابعة عصرا.

وتدير الحوار زينب عبد الرزاق مؤلفة كتاب إحسان عبد القدوس.. معارك الحب والسياسة الصادر عن الدار المصرية اللبنانية ويتطرق الحوار مع أحمد عبد القدوس لكثير من الجوانب الحياتية المتعلقة بالكاتب الراحل.

إحسان عبد القدوس قدم نموذجًا يحتذى به في قبول الآخر وتبني الإبداع واحترام الأصوات المختلفة معه سياسيًا.

لم يكن عبد القدوس روائيًّا أو كاتبًا سياسيًّا فقط، بل كان إنسانًا جميلا بمعنى الكلمة. ظلمه النقاد، لكن أنصفته الجماهير عندما قرأت إبداعه بحب، وأنصفته السينما عندما أصبح أدبه أفلامًا من علامات السينما المصرية.

وتقول زينب عبد الرزاق في المقدمة:" هذا الكتاب محاولة لإعادة قراءة مصر وتاريخها الحديث من خلال مرآة واحد من أبرز أبنائها المبدعين، في وقت تحتفي فيه مصر بمئوية الثورة الشعبية الأهم في تاريخها وهي مئوية إحسان أيضًا، وكأنه جاء في لحظة قدرية ليكون ابن الثورة وصوتها الإبداعي الذي لا يخفت رغم مرور الزمن".