خبير اقتصادي: مصر لن تتأثر بقرار انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب

قال خالد الشافعي، الخبير الأقتصادي، إن قرار روسيا رسميا من اتفاق الحبوب الأوكرانية، سيكون له أثار سلبية على أسعار الحبوب حول العالم، لكن مصر لن تتأثر بهذا القرار، نتيجة وجود اتفاقية بين مصر ورسيا بتبادل السلع بالعملات المحلية، إضافة إلي زيارة رئيس وزراء الهند لمصر مؤخرا، وهو ما يؤكد أنه حال وجود أزمة في استيراد الحبوب من أوكرانيا، ستكون الهند هي البديل، كونها واحدة من أكبر الدول المنتجة للحبوب حول العالم.

وأوضح الشافعي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العالم لن يتأثر بهذا المنع الذي سيكون في حدود 20 إلى 30% من إجمالي ما تنتجه أوكرانيا، ما يعادل 5% إلى 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية المتغلقة بالحبوب.

وأشار إلى أن أسواق الحبوب العالمية ستشهد المزيد من الارتفاعات في الأسعار على خلفية القرار.