"تصديري الحاصلات": مصر وفرت رصيدا أمنا من القمح باستلام 4 ملايين طن

قال مصطفي النجاري، رئيس لجنة زراعة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن قرار انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب الأوكرانية، كان مطلب سابق للجنة بهدف منع استخدام الغذاء كأدوات سياسية في الحروب.

وأضاف النجاري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه على الرغم من الوصول إلى تفاهمات سابقة نجحت في مرور صادرات القمح الأوكراني، الإ أن هذه الاتفاقات لا زالت قيد الكثير من الاختلافات التي تعرقل انسياب حركة القمح، ويحاول كل طرف أن يمسك بأكبرعدد من أوراق اللعبة في يده قبل الجلوس على طاوله المفاوضات.

وأكد أن موقف أرصدة القمح في مصر آمن، خصوصا بعد نجاح الحكومه في استلام ما يزيد عن 4 ملايين طن هذا العام من الفلاحين بسعر تشجيعي وصل إلى 1500 جنيه للإردب، مع نشاط هيئة السلع التموينية والقطاع الخاص في استيراد كميات قمح متنوعة المنشأ خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأشار إلى أن الذي رفع حد الكفاية من القمح إلى 6 أشهر قادمة هو اعتماد مناشئ جديدة، بحيث تضمن مصر توفيرهللمواطن بنفس السعر، برغم ارتفاعات الأسعار والنوالين وارتباك التوريد في بعض الأحيان.