ضبط 27 ألف علبة سجائر قبل بيعها بالسوق السوداء في الشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، جرى تشكيل حملة مكبرة برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة بالشرقية ومفتشي المديرية وقطاع وسط الشرقية، وتم المرور والتفتيش على مركزي ديرب نجم ومشتول السوق، حيث تم توجيه ضربات لتجار السوق السوداء ومحتكري السلع، وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:-

تحرير 5 محاضر جنح بمركز ديرب نجم، وتم التحفظ على 1350 علبة سجائر مختلفة الأصناف للامتناع عن البيع والتصرف في 12500علبه قام أصحابها بصرفها من شركة الدخان، وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.

وفي مركز مشتول السوق، تم توجيه 3 ضربات لكبار تجار السوق السوداء، حيث تم التحفظ على 13500 علبة سجائر قام أصحابها باحتكارها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء، ومصادرة الكميات المضبوطة ونقلها إلى مخزن المديرية.

كما جرى مخاطبة الشركة الشرقية للدخان لإيقاف صرف حصص التجار الذين قاموا بالتصرف في الحصص المنصرفه لهم وبيعها بالسوق السوداء بقصد التربح غير المشروع.