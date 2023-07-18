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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تقديم مشاريع تنموية دعمًا للأسر الأولى بالرعاية بأسوان

المشروعات
المشروعات

أعلنت جمعية الأورمان عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى دعمها المستمر للأسر الأولى بالرعاية بقرى ونجوع والمراكز التابعة لمحافظة أسوان.

ومن ناحيته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن جمعية الأورمان فى محافظة أسوان بداية من عام 2023 حتى الآن قامت بتسليم قروض حسنة لأصحاب المشاريع متناهية الصغر، حيث أنه تم تسليم عدد 135 مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، فضلا عن توزيع 10 آلاف كيلو لحوم أضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار اللواء ممدوح شعبان إلى أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة وتحت مظلة التحالف الوطنى، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى النهوض بهذه الأسر، وخلق مصدر دخل دائم لها، يضمن لها تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأوضح اللواء ممدوح شعبان أن جمعية الأورمان تشرف بأن تكون جزءً من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فدوره يتمثل فى مساندة جهود الحكومة فى دعم الفئات المستهدفة من المواطنين والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية وتسريع وتيرة التنمية من خلال تقديم الدعم العينى والنقدى بأشكال المساعدات الاجتماعية المختلفة للأيتام والأرامل ومعدومى الدخل.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان أن الهدف من انشاء التحالف الوطنى هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.

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