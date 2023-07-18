محافظ أسيوط يتفقد تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بدير درنكة

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأعمال النهائية لمشروع تطوير مدخل وطريق دير درنكة ضمن مسار محطات رحلة العائلة المقدسة تمهيدًا لافتتاحه قريبًا والذي يعد من أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية والذي توليه الدولة اهتمامًا كبيرًا بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومتابعة رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ورعاية البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

رافق المحافظ خلال الجولة الأب عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس أسقف إيبارشية الاقباط الارثوذوكس بأسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وحسني درويش رئيس مركز ومدينة أسيوط وعثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالمحافظة والأب بيشوي من دير العذراء مريم بدرنكة ومسئولي الشركات المنفذة للأعمال.

وتابع المحافظ أعمال التطوير التي يجري تنفيذها على جانبي طريق دير العذراء بدير درنكة وإضافة مساحات خضراء وتشجير المنطقة لإعطاء المكان شكل جمالي بالإضافة إلى تطوير المنطقة واستكمال أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق الداخلية المحيطة بمناطق المسار وأعمال الإنارة داخل المنطقة الآثرية وتجديد الأسوار الخارجية لها والانتهاء من تركيب اللوحات الإرشادية وتنسيق المواقع بالأشجار وتشييد بوابات تلائم مسارات الزيارة وإعادة إحياء وتطوير المنطقة المحيطة بالأديرة والكنائس بشكل حضاري.

ووجه المحافظ بسرعة نهو الأعمال استعدادًا لاستقبال الاحتفالات السنوية للدير الشهر القادم والتي يقصدها ملايين الزائرين من داخل مصر وخارجها لزيارة الكنائس الأثرية والتاريخية بدير السيدة العذراء مريم بدير درنكة والذي يعد أحد أهم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة بأسيوط وحضور الاحتفالات الدينية والتاريخية بالدير مؤكدًا على أهمية الترويج السياحي لها وتوفير جميع الخدمات والامكانات اللازمة لزوار تلك الأماكن المقدسة مشيدًا بدور نيافة الأنبا يوأنس أسقف الأقباط الأرثوذوكس في أعمال التطوير وتنظيم الاحتفالية السنوية لدير السيدة العذراء لتخرج بالشكل الرائع الذي يليق بمحافظة أسيوط.

وأكد اللواء عصام سعد أن أعمال تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة تشارك فيه كافة أجهزة الحكومة وتحظى فيه أسيوط بمحطتين من أهم نقاط محطات رحلة العائلة المقدسة هما "دير السيدة العذراء بدير درنكة" و "الدير المحرق بالقوصية" وسيكون لهما عائد سياحي واقتصادي كبير وحفاظًا على الإرث الإنساني لتحقيق التنمية المستدامة لافتًا إلى أن أعمال التطوير تستهدف الخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والآثرية والسياحية للمشروع بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لتنفيذ أعمال التطوير الشامل لمسار العائلة المقدسة لتضاف لرصيد الإنجازات التي حققتها مصر على الصعيدين الثقافي والحضاري.

وأشار إلى جولاته الميدانية لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة ومنها دير السيدة العذراء والدير المحرق بالقوصية لوضع أسيوط على خريطة السياحة العالمية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة بالإضافة إلى متابعة الوزير اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لأعمال التطوير بصفة مستمرة.

تجدر الإشارة إلى أن مسار رحلة العائلة المقدسة يعد من أكبر المسارات الدينية المقدسة في العالم ويصل طوله ٣٥٠٠ كم ويضم 25 نقطة ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط وتضم المحافظة نقطتين هما دير العذراء بدير درنكة التابعة لمركز أسيوط والذي يقع بالجبل الغربي حيث يوجد بالدير كنيسة العذراء بالمغارة الآثرية والنقطة الثانية هي دير المحرق الذي يقع في مركز القوصية وقد أقامت فيه العائلة المقدسة ما يزيد على ستة أشهر وهي أطول فترة قضتها العائلة في مكان خلال رحلتها كما إن الدير يضم الكنيسة الآثرية وهي الأقدم في العالم حيث دشنها السيد المسيح بنفسه وتكون النقطتين قبلة الآلاف من السياح من كل دول العالم.

IMG-20230718-WA0045

IMG-20230718-WA0027

IMG-20230718-WA0028

IMG-20230718-WA0029

IMG-20230718-WA0030

IMG-20230718-WA0031

IMG-20230718-WA0033

IMG-20230718-WA0035

IMG-20230718-WA0032

IMG-20230718-WA0034

IMG-20230718-WA0036

IMG-20230718-WA0039

IMG-20230718-WA0037