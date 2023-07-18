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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أبرزها النعناع.. وصفات لمشروبات الصيف للتغلب على الحرارة

النعناع
النعناع

عندما تضرب حرارة الصيف، لا يوجد شيء يخفف هذه الحرارة سوى عصائر فريش لك ولأسرتك.. لذا خلال السطور التالية نوضح وصفات تبرد علينا أجواء الصيف الحارة.

الخيار والبطيخ سانجريا

هذا هو المشروب الصيفي المنعش الذي يقدم في أكثر أيام السنة حرارة، من خلال استخدام البطيخ والخيار (اثنان من أكثر الأطعمة ترطيبًا على كوكب الأرض) هذا المشروب المصنوع منزليًا لفصل الصيف هو أفضل وصفة  للعطش، لذا قم بتزيين كل كوب مع عدد قليل من كرات البطيخ وشرائح الخيار وشرائح الليمون لإعطاء تلميح عن النكهات القادمة.

الأفوكادو مارجريتاس

مع الأفوكادو، والهلابينو، والكزبرة، والليمون، تعرض هذه المارجريتا كل ما تحبه في عبوة حلوة وقابلة للامتصاص.

عصير الليمون الوردي

في وصفة مشروب الصيف السهلة، مع شربات الفراولة والتوت الطازج المهروس، فإن الجرعة المزدوجة من الفاكهة تلغي الحاجة إلى أي سكر إضافي، بمجرد إتقان الوصفة الأساسية، جرب نفس النسبة مع أي نكهة من شربات الفاكهة المقطعة.

منعش بالخيار والنعناع

ضيف ملعقة عسل في الخلاط مع الخيار والنعناع في وصفة منعشة ليس لها مثيل .

كوكتيل سبايسي اناناس 

 فهذا كوكتيل صيفي رائع للتعرف عليك  يُمزج مع الأناناس، تمر هندي، ويعلوه ماء فوار مانجو.

كوكتيل توت أو مانجو 

 نقطع عصير الليمون، مع الحمضيات المفضلة لديك فوق الكوكتيلات والتوت الممزوج بها، قدميها فوق الثلج، وأضيفي عصا التقليب للحفاظ على المشروبات ممزوجة جيدًا، واستمتع بها.

مشروب خل التفاح

التوت المخلوط (اختر أيًا يبدو طازجًا في السوق) يتم خلطها مع خل التفاح وعصير الليمون للحصول على مشروب صيفي لذيذ وصحي. لمزيد من روح الصيف، زينيه بالريحان الطازج أو النعناع.

كوكتيل المانجو والبطيخ 

المانجو والبطيخ والخوخ والفراولة، اجعل هذا المشروب الصيفي المنعش ليستمتع به الجميع ويمكن إضافة عصير البرتقال.

 

 

 

تضرب حرارة الصيف لمشروبات الصيفية عصير الليمون الخيار والبطيخ لمسة صيفية ممتعة على عصير الليمون

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