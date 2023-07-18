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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

ليس كل شخص يستطيع.. أسباب تمنعك من التبرع بالدم

التبرع بالدم
التبرع بالدم

التبرع بالدم يمكن أن ينقذ روحا لكن ليس كل شخص قادر على القيام بتلك المهمة، فهناك بعض الحالات ليست بإمكانها التبرع بدمائها.

لذا يشترط أن يكون المتبرع بالدم لائقا وبصحة جيدة، يتراوح عمره بين 17 و 65 ويزن بين 7 أحجار و 12 رطلاً (50 كجم) و 25 حجرًا (158 كجم).

يجب أيضًا أن يكون لديه عروق، إضافة إلى تلبية معايير أخرى مثل عدم التواجد في البلدان التي تنتشر فيها حالات التهاب الكبد B و C في الأشهر الأخيرة.

أيضا الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية أو يحملون التهاب الكبد B و C غير قادرين على التبرع،وأولئك الذين تلقوا الدم أو الصفائح الدموية أو البلازما منذ عام 1980 أو خضعوا لعملية زرع أعضاء لا يمكنهم التبرع بالدم أيضًا، المصابون بالسرطان، بعض أمراض القلب، أجريت له عملية زرع عضو.

التبرع بالدم حالات طبية ـ تهريب أدوية السرطان التهاب الكبد الوبائي المتبرعين بالدم

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