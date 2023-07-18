سكرتير المجمع المقدس يشارك في فعاليات في «هلم نبني»

نظمت لجنة ثانوي بإيبارشية المعادي كرنڤالًا لشباب وشابات المرحلة الثانوية حمل عنوان "هلم نبني"، وحضره الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس، وشارك فيه 220 من أبناء وبنات ثانوي و30 خادم وخادمة.

بدأ الكرنڤال بالقداس الإلهي تلا كلمة روحية ثم أقيمت مجموعة من الأنشطة والألعاب المختلفة التي تخدم هدف الكرنڤال قادها شباب خدمة يشوع لتنظيم الكرنڤالات بالإيبارشية.

وكان الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، قد صلى القداس الإلهي، في كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بعزبة عبد الشهيد التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 46 من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة إبصالتس.

وكان نيافته قد صلى عشية عيد القديس الأنبا شنودة بالكنيسة ذاتها وتم عمل دورة بأيقونة القديس، تلاه مجموعة فقرات وكلمة روحية بعنوان "ليس لي إنسان"