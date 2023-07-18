ads
الثلاثاء 18 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

سكرتير المجمع المقدس يشارك في فعاليات في «هلم نبني»

الأنبا دانيال
الأنبا دانيال

نظمت لجنة ثانوي بإيبارشية المعادي كرنڤالًا لشباب وشابات المرحلة الثانوية حمل عنوان "هلم نبني"، وحضره الأنبا دانيال مطران الإيبارشية وسكرتير المجمع المقدس، وشارك فيه 220 من أبناء وبنات ثانوي و30 خادم وخادمة.

بدأ الكرنڤال بالقداس الإلهي تلا كلمة روحية ثم أقيمت مجموعة من الأنشطة والألعاب المختلفة التي تخدم هدف الكرنڤال قادها شباب خدمة يشوع لتنظيم الكرنڤالات بالإيبارشية.

وكان الأنبا اسطفانوس أسقف إيبارشية ببا والفشن وسمسطا، قد صلى القداس الإلهي، في كنيسة القديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بعزبة عبد الشهيد التابعة للإيبارشية، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 46 من أبناء الكنيسة ذاتها في رتبة إبصالتس.

وكان نيافته قد صلى عشية عيد القديس الأنبا شنودة بالكنيسة ذاتها وتم عمل دورة بأيقونة القديس، تلاه مجموعة فقرات وكلمة روحية بعنوان "ليس لي إنسان"

الانبا دانيال الأنبا دانيال المعادي الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس الأنبا دانيال مطران المعادي و

الأكثر قراءة

وصول قاتل زوجته بالفيوم إلى قاعة المحكمة وسط حراسة مشددة

حمى الضنك تظهر فى قنا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل الكاملة

"صرف الإسكندرية" تستعرض مشروعاتها في المؤتمر الدولي لهندسة الكيمياء بـ"المصرية اليابانية"

القباج: "التضامن" معنية بعدد من قضايا المصريين بالخارج

الجريدة الرسمية تنشر قرار الإسكان نزع ملكية أراضٍ بالمنوفية لخدمة مشروعات الصرف الصحي

وزيرة التخطيط تلقى بيان مصر خلال افتتاح الشق الوزارى لمنتدى عالمى فى نيويورك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

إبراهيم داود

عن وزيرة السعادة أُنس جابر

ماجد حبته

مصر والسودان.. وإفريقيا

محمد رفعت

محافظون وتجارب "9"

أحمد الصغير

دراسة كاملة.. من أسطورة أرض الميعاد إلى أطماع التوطين (1)

رشا عبدالمنعم

حكاية رجل سرقه السلم بعدما أكله الورق

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

"تحدى بيبى".. كيف سيرد نتنياهو على عدم دعوته إلى البيت الأبيض؟

خطابات تقليدية وموقف معقد.. الرسائل خلف زيارة هرتسوغ إلى واشنطن

لقاء سرى لوزير الخارجية الإسرائيلى فى كينيا مع زعيم إفريقى.. من هو؟