مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

شنت مجموعة متطرفة من المستوطنين، صباح اليوم، المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن شهود عيان، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية بالقرب من أبوابه.

يذكر أن المسجد الأقصى يشهد يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على الحرم القدسي الشريف وتقسيمه زمانيا ومكانيا.

وزير الخارجية يطالب بوقف الاقتحامات المستمرة من قبل الاحتلال

وأمس الاثنين، صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، استعرض، بناء على استفسار من وزيرة خارجية النرويج، تقييم مصر للأوضاع فى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد "شكري" على ضرورة وقف حلقة العنف الدائرة، ووضع حد للاقتحامات الإسرائيلية المتكررة ضد المدن والقرى الفلسطينية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية من أجل تحقيق التهدئة وإعادة الأمل فى استئناف عملية السلام.. حسب تصريحات "أبوزيد.

وكان وزير الخارجية قد تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم، 17 يوليو الجاري، من وزيرة خارجية النرويج "أنيكين هويتفيلد"، تناول سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والنرويج، والمستجدات الخاصة الأوضاع فى السودان والقضية الفلسطينية.