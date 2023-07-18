وزير البترول يفتتح فعاليات منتدى مصر للتعدين بعد قليل

يفتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بعد قليل، فعاليات منتدى مصر للتعدين في نسخته الثانية بمشاركة الوزراء ورؤساء كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية والمستثمرين والخبراء في هذا القطاع الحيوي.

ومن المقرر أن يلقي الملا كلمة رئيسية فى افتتاح المنتدى يوضح خلالها رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية لإطلاق الإمكانيات الاستثمارية لقطاع التعدين المصرى وتعظيم مساهمته فى الناتج القومي، كما تنعقد أول مائدة مستديرة استراتيجية لرواد قطاع التعدين و المعادن بدعوة من المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والتى تعد فرصة مهمة لمناقشة مجالات التعاون فى قطاع التعدين المصري.

وأوضح المهندس طارق الملا أن عقد المؤتمر فى هذا التوقيت يكتسب أهمية كبيرة لعرض البرنامج والرؤية الاستراتيجية لتطوير قطاع التعدين وتحقيق الاستغلال الامثل لثروات مصر التعدينية فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعته الدائمة لمشروعات القطاع التعدينى ليصبح رافداً هاماً من روافد الدخل القومى، وهو ما يتم العمل عليه عبر عدة محاور من خلال تنفيذ خارطة طريق لتطوير القطاع وتحديثه، وتعزيز الشراكات الاستثمارية مع شركات التعدين العالمية والمحلية، وإطلاق المزايدات العالمية لاستكشاف واستغلال الذهب والمعادن، والتوسع فى تصنيع الخامات المعدنية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادى، والاستثمار فى العنصر البشرى لتطويره.

ويعقد المنتدى على مدار يومين تحت شعار «نحو الاستفادة من 120 عامًا من الاكتشافات الجيولوجية من أجل مستقبل مستدام وخال من الكربون»، جلسات نقاشية متنوعة تركز على استراتيجيات قطاع التعدين المصرى لجذب الاستثمارات وتعزيز التعاون والشراكات المحلية والدولية مع المستثمرين لاستغلال الفرص الواعدة وتعظيم القيمة المضافة، والعمل نحو مستقبل تعدينى مستدام، فضلاً عن الاتجاهات الحالية فى صناعة التعدين العالمية.