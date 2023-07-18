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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

38 درجة فى الظل.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة اليوم

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضوة المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم في القاهرة الكبرى وباقي المحافظات، مؤكدة استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم، وذلك يعود إلى تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعرف عادة بزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات وقيم الحرارة.

وأشارت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى الفضائية المصرية، اليوم، إلى أن البلاد تتأثر أيضًا بامتداد منخفض الهند الموسمي ومعه كتل هوائية شديدة الحرارة تمر على سطح البحر المتوسط، وعند مرورها يحدث تعديل في قيم الحرارة، وذلك لأنها تحمل كمية كبيرة من بخار الماء، مما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، وبالتالي يزيد الإحساس بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

وختمت غانم بأن درجات الحرارة التي تشهدها البلاد اليوم أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بمقدار 2 إلى 3 درجات، حيث ستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى إلى 38 درجة مئوية في الظل، وفي جنوب البلاد مثل الأقصر وأسوان ستصل إلى ما بين 44 إلى 45 درجة مئوية، وبسبب ارتفاع نسبة الرطوبة ستكون درجة الحرارة في القاهرة الكبرى حوالي 40 إلى 41 درجة مئوية.

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