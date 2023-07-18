فيلم "البعبع" يواصل حصد الإيرادات ويقترب من 33 مليون جنيه

يواصل فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة تحقيق إيرادات مميزة في دور العرض، منذ بداية عرضه ضمن أفلام موسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم البعبع

واستطاع فيلم البعبع، أمس الإثنين، تحقيق إيرادات بقيمة 623,986 جنيه، وحقق الفيلم حتى صباح اليوم 32 مليونًا و800 ألف و560 جنيهًا، وهي إيرادات مميزة للغاية خلال الوقت الذي عرض فيه الفيلم.

وأجرى أمير كرارة وطاقم عمل الفيلم خلال الأيام الماضية جولة بعدد من الدول العربية من أجل الترويج للفيلم الجديد، حيث أقيم عدد من العروض الخاصة بالإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبدالرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبدالعظيم، محمد محمود، هشام الشاذلي، الطفل جان رامز، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبدالخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.