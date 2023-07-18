العثور على جثة شاب داخل مدخل عقار بالإسكان الاجتماعى بـ 15 مايو

عثرت الأجهزة الامنية بالقاهرة على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، وذلك بمنطقة 15 مايو.

كانت البداية عندما تلقى رجال مباحث 15 مايو بقيادة المقدم أحمد ماضي بلاغا يفيد بوجود جثة لشاب في العقد الثاني من عمره داخل مدخل عقار بمنطقة الإسكان الاجتماعي دائرة القسم.

بإخطار اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث العاصمة أمر باستعجال تحريات رجال المباحث لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه

وبإخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القاهرة، امر باتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.