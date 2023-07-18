العراق.. استئناف الرحلات فى مطارى أربيل الدولى بعد تعليقها لأسباب أمنية

استأنفت سلطات مطار أربيل الدولي، حركة الطيران بعد انقطاع دام لساعات دون تحديد أسبابه، حسبما أوردت قناتي العربية/ الحدث، في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وكان مصدر في جوازات مطار بغداد قد كشف في وقت سابق من الإثنين في حديث لقناة السومرية نيوز، أن كل الرحلات من وإلى مطار أربيل الدولي توقفت لساعات، مشيراً إلى وجود إجراء أمني داخل المطار.

كما تداولت وسائل إعلام عراقية، بالتزامن مع تعليق الأجواء في مطاري أربيل والسليمانية، عقب ورود معلومات عن وجود طائرات مسيرة قرب المطارين لا تعرف هويتهما.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر مطلع في إقليم كردستان، أن سبب تعليق الطيران في مطاري أربيل والسليمانية يعود لوجود طائرة مسيرة كانت تحلق فوق سماء المطار.

وأكد المصدر ذاته أن قرار تعليق الرحلات سيستمر حتى الساعة 12 ليلاً بالتوقيت المحلي وقد يمتد لفترة أطول.

كما ذكر مصدر أمني، أن إغلاق الأجواء في مطاري أربيل والسليمانية بإقليم كردستان، مستمر لحين التأكد من سلامة الوضع.

يذكر في أبريل الماضي، نجا قائد قوات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، من هجوم تركي على مطار السليمانية الدولي؛ حيث كان عبدي على متن مروحية لحظة الهجوم.

أعلنت مديرية أمن مطار السليمانية الدولي، حينها، عن انفجارًا وقع قرب سور المطار، أعقبه اندلاع حريق لم يسفر عن إصابات.

وقالت المديرية في بيان: "وقع انفجار قرب سور مطار السليمانية الدولي في الساعة 4:18 من مساء اليوم (7/أبريل) دون وقوع إصابات وتسبب في اندلاع حريق".

وأشارت المديرية إلى أن "فرق الدفاع المدني بالمطار وصلت على الفور إلى مكان الحادث وسيطرت على الحريق".

وأضافت في البيان: "تحقق قواتنا حاليا في الحادث وستصدر المزيد من المعلومات في المستقبل"، موضحة أنه "لا توجد مشاكل في المطار وأن الرحلات الجوية وأعمال المطار تجري كالمعتاد".