مراسل برنامج "مساء dmc": الأسعار بمدينة العلمين تناسب كل الفئات المصرية

قال محمد سعد، مراسل برنامج "مساء dmc"، إن الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة هي عبارة عن مولات تجارية، مؤكدًا أنه رغم ساعات الليل؛ إلا أن داخل المولات يوحي وكأنها في النهار بسبب القبة الموجودة بها.

وأضاف “سعد” خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج"مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، ان كل الأماكن الترفيهية موجودة بمدينة العلمين، ومنطقة الأبراج الشاطئية في محيطها الحديقة المركزية، وأمامها الممشى السياحي، مشيرًا إلى أن المدينة بها دور عرض للسينما وبنوك وهايبر ماركت ومطاعم وكافيهات، ولذا مدينة العلمين هي الساحرة والساهرة.

الشواطئ مفتوحة لكل الناس

وأوضح أن مدينة العلمين الأسعار بها مناسبة؛ لذا نجد إقبال كبير من كل المواطنين بكل فئاتهم على مدينة العلمين، كما أن الشواطئ مفتوحة لكل الناس، ويوجد بها سوق يشبه سوق شرم الشيخ.