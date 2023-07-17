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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السعودى يرفع عرضه لضم ميتروفيتش: اللاعب يقترب

ميتروفيتش
ميتروفيتش

كشفت تقارير صحفية، الاثنين، اقتراب الهلال السعودي من التعاقد مع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم فولهام الإنجليزي.

كان نادي فولهام قد رفض العرض المقدم من إدارة نادي الهلال السعودي للاستفادة من خدمات الصربي ألكساندر ميتروفيتش، مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن الهلال رفع عرضه لضم ميتروفيتش من فولهام لـ40 مليون يورو.

وأوضح التقرير أن الهلال رفع عرضه لضم ميتروفيتش بعد مغالاة فولهام المادية، وإصرار النادي السعودي على ضم اللاعب بعد إغلاق باب المفاوضات مع البلجيكي روميلو لوكاكو.

أشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الإنجليزي تتجه لقبول العرض السعودي، بعد ضغوط من اللاعب وعائلته، حيث يلقى العرض ترحيبًا قويًّا منهم.

ويلعب ميتروفيتش ضمن صفوف فولهام منذ انتقاله من نادي نيوكاسل يونايتد الانجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2018.

وشارك ميتروفيتش في 28 مباراة بقميص فولهام خلال الموسم المنقضي، وسجل 15 هدفًا وصنع 4 لزملائه في الفريق.

وبدأ ألكساندر ميتروفيتش، مسيرته ضمن صفوف ناشئي نادي بارتيزان الصربي، ورحل عن فريق تحت 19 عامًا لصالح نادي تيليبوتيك على سبيل الإعارة ثم عاد للنادي في يونيو 2012، وصعد للفريق الأول في نفس الفترة، ثم رحل لنادي أندرلخت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013، وقضى موسمين مع النادي البلجيكي قبل الانتقال لصفوف نيوكاسل في صيف 2015، ثم أعير لفولهام في شتاء 2018 ثم انتقل بشكل رسمي لفولهام في صيف العام نفسه.

الهلال ميتروفيتش فولهام ألكسندر ميتروفيتش لوكاكو

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