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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع فتاة وإصابة 12 شخصًا إثر انقلاب "ميكروباص" في الفيوم

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

شهد طريق “القاهرة - أسيوط” الصحراوى الغربى مساء اليوم الإثنين، حادث مروري مروع حيث انقلب “ميكروباص” محمل بالركاب بنطاق محافظة الفيوم.

وتسبب الحادث في مصرع فتاة وإصابة 11 أخرين، وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين للمستشفى والتحفظ على جثة المتوفية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري العمل على إزالة أثار الحادث.

وتلقت أجهزة الأمن بالفيوم بلاغا بانقلاب سيارة “ميكروباص” على طريق أسيوط الصحراوى الغربى، ووفاة فتاة وإصابة عدد من الأشخاص.

وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع فتاة وإصابة 11 آخرين بينهم 3 أطفال أشقاء، معظمهم من محافظة بنى سويف، وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزى والمصابين إلى مستشفى التأمين الصحى بالفيوم وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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