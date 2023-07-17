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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوليتيكو: بايدن يوسع فريق حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

جو بايدن
جو بايدن

قالت مجلة بوليتيكو الأمريكية إن جو بايدن يعمل الآن على تطوير وتوسيع الفريق المسئول عن حملته الانتخابية لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024.

انتخابات 2024 

ووفقا للمجلة الأمريكية، فقد أعلن بايدن اليوم توسيع فريق حملته الانتخابية وضم  3 أشخاص جدد وهم النائب السابق في الكونجرس الأمريكي سيدريك ريتشموند وسفير الولايات المتحدة السابق في الدنمارك روفوس جيفورد كريس كورج، رئيس التمويل الوطني في DNC كرئيس مالي لصندوق بايدن الانتخابي.

وقالت المجلة إن الرئيس بايد نيولي الان اهتماما كبيرا بفريق حملته الانتخابية بخلاف منافسيه، لاسيما وأن بايدن منذ أعلن الترشح في أ[ريل 2023، كون فريق حملته الانتخابية من 4 أشخاص فقط وهم مديرة الحملة جولي شافيز رودريغيز، والنائب الرئيسي لمدير الحملة كوينتين فولكس، والمتحدث باسمه كيفين مونوز، المستشار العام موري ريغان.

لأول.. بايدن يجمع 72 مليون دولار فى سباق الترشح للانتخابات 

وقالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية في تقرير لها إن جو بايدن استطاع أن يتقدم على جميع المرشحين الرئاسيين الآخرين في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 2024 من حيث جمع الأموال والتبرعات، وذلك في الربع الثاني من هذا العام.

وقالت "ذا هيل" إن أرقام جمع التبرعات للرئيس بايدن وصلت إلى أكثر من ضعفي تلك الخاصة بالرئيس السابق ترامب وأي مرشح آخر، حيث تمكن بايدن في الربع الثاني من العام الحالي من الحصول على مجموع 72 مليون دولار، حيث تبرع حوالي 400 ألف متبرع بأموال للرئيس الحالي، من خلال تنفيذ 670 ألف عملية تحويل أموال إلى حساب حملته، بينما جمع ترامب أكثر من 35 مليون دولار في الربع الثاني.

وحصل الحاكم الحالي لولاية فلوريدا رون ديسانتيس على تبرعات بقيمة 20 مليون دولار وحصل المرشح الديمقراطي روبرت كينيدي جونيور على 6.3 مليون دولار من المانحين.

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