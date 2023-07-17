إزالة وإيقاف 17 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بمركزى بنى مزار والمنيا

واصلت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف أعمال البناء العشوائي المخالف دون ترخيص ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجة ٢١ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار 14 حالة إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضي الزراعية، حيث تمكن يسري محمد نائب رئيس المركز وياسر صلاح رئيس الوحدة المحلية بقرية القيس وإبراهيم محمد رئيس حي غرب وفني تنظيم المنطقة وإدارة الإزالات والاشغالات من إزالة 5 حالات تعد بالبناء المخالف وحفر أساسات بطريق أبوحرب وشارع سوق الأربعاء وشارع المدينة المنورة وطريق صندفا.

كما قام علي الكيال و يسري محمد نائبا رئيس المركز وأيمن يوسف رئيس حي شرق وإدارة الإزالات ومشرفي الحي؛ لإيقاف حالة بناء مخالف لدور ثالث علوي بمنزل مساحته ٢٢٥ مترا بشارع مستشفى طب العيون بالمحلج المتفرع من شارع الحرية وتم التحفظ على حديد، وأسمنت بالوحدة المحلية للمرة الثانية على التوالى.

وتمكن مايكل حكيم رئيس حى جنوب وبالتعاون مع إدارة الإزالات والإشغالات بإيقاف وردم حالة بناء مخالف فى المهد للمرة الثالثة على التوالي، كما تصدى مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا لحالتين تعدى بقرية صندفا حالة فى المهد على مساحة قيراط والأخرى فك شدة خشبية لدور أول علوي وأزال فرج فتحى صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات والتنظيم بالحسينية حالتين تعدي على أرض زراعية، الأولى بقرية الحسينية على مساحة نصف قيراط بحوض توما الشرقي والثانية بقرية منشأة أبوعزيز على مساحة نصف قيراط بحوض جليد ٦، وقام عاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بأبوجرج ومسئولى التنظيم والإزالات بإزالة وتكسير أعمدة مبنى مخالف للمرة الثانية خارج الحيز أرض تعاون زراعي على مساحة 18 سهما بقرية صفط، وردم قواعد فى المهد قبل الشروع فى العمل بها والتحفظ على الحديد لحالة تعد على أرض إصلاح زراعى بعزبة الصباح البحرية على مساحة 1.5 قيراط، وإزالة تعد على أرض تعاون زراعى ببناء دور ارضى بمساحة 70 مترًا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأضاف اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لقرية تلة قامت بازالة حالة تعد بالبناء المخالف على أرض زراعية بقرية تله بمساحة ١٢ سهما، كما قامت الوحدة المحلية لقرية بني محمد سلطان بإزالة حالة تعد على أرض زراعية بمساحة ١٨ سهما بقرية كدوان بماقوسة، وقام حي غرب بإزالة حالة تعد بالبناء المخالف بمساحة ٥٠ مترا، وتم التحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تواصل جهودها لمتابعة كافة الأعمال وتنفيذ قرارات الإزالة والتصدي لكافة حالات التعدي والبناء دون ترخيص؛ لمنع انتشار العشوائيات واسترداد أراضي الدولة.