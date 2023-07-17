رئيس أمناء "حياة كريمة": التحالف الوطني هدفه تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين

قالت الدكتورة عهود وافي رئيس مجلس أمناء مؤسسة "حياة كريمة"، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي عزز التعاون بين الجمعيات الأهلية المختلفة، وأصبح الحلم حقيقة.

وأضافت وافي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي": "سعداء بالعمل التشاركي بشكل مهني وشفافية تامة بين مؤسسات المجتمع المدني بشكل مقنن وكامل".

وأوضحت أن هناك تكاملية بين مؤسسات المجتمع المدني في عدد من الملفات المختلفة، بهدف الوصول لأفضل استراتيجية ترجع بأفضل عائد على الأسر، مشيرة إلى أن هناك تطور في ملف التمكين الاقتصادي، ويتم العمل على استراتيجيتين من خلال بدء التمكين الاقتصادي للأسر، بالإضافة للنمو الاقتصادي، وأكدت أن التحالف الوطني هدفه تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين.