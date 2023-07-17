الجبلاية يتمسك بتطبيق دورى المحترفين ويحدد موعد فتح باب القيد

استقرّ مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام على التمسك بتطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل.

وعقد مجلس اتحاد الكرة اجتماعًا، اليوم الاثنين، لمناقشة بعض القضايا الخاصة بالموسم الجديد 2023-2024.

وعلمت "الدستور"، من مصدر داخل الاتحاد أن مجلس الجبلاية أصر على تطبيق دوري المحترفين الموسم المقبل، رغم الضغوط التي مارستها عدد من الأندية لعدم تطبيقه الموسم المقبل.

وأشار المصدر إلى أن دوري المحترفين سيتم تطبيقه بالنظام المتفق عليه بـ20 ناديًا في مجموعة واحدة بدلًا من دوري القسم الثاني (دوري الدرجة الثانية)، بـ3 مجاميع بمشاركة 48 ناديًا.

واستقر مجلس الجبلاية على فتح باب القيد يوم 27 يوليو الجاري، على أن يحق لأندية الدوري الممتاز، قيد 30 لاعبًا على الأكثر في قائمته للموسم الجديد 2023-2024.

وقضت اللائحة الخاصة بدورى القسم الثانى الموسم المنقضي، بصعود أول كل مجموعة إلى الدوري الممتاز، ويشارك من الثاني إلى الخامس في دوري القسم الثانى الأول (ما يعرف بدوري المحترفين).

فى حين أُقيمت دوره ثلاثية بين صاحب المركز السادس في كل مجموعة ليشارك فريقين في المحترفين ويشارك الفريق الثالث في دوري القسم الثاني ب، وتشارك الأندية من السابع إلى الخامس عشر في دوري القسم الثاني ب فيما يهبط الفريق الأخير للقسم الرابع .