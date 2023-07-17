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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عكاظ: أهلي جدة والنصر ينسحبان من صفقة ساديو ماني

ماني
ماني

كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية عن انسحاب ناديي أهلي جدة والنصر من مفاوضات ضم السنغالي ساديو ماني لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وتلقى بايرن عروضًا سعودية من أجل ضم ماني هذا الصيف، حيث حدد 30 مليون يورو للاستغناء عن ماني، في ظل منافسة قوية بين النصر وأهلي جدة.

وقالت تقارير الصحيفة إن الأهلي والنصر قررا الانسحاب من مفاوضات ضم ماني بعد المطلبات المادية “الجنونية” من اللاعب.

أضاف التقرير أن النصر سيتجه لمفاوضات ضم موسى ديابي جناح بايرليفركوزن، بينما سيسعى الأهلي لحسم صفقة سانت ماكسيمين لاعب نيوكاسل يونايتد.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للمهاجم السنغالي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في يونيو 2025.

أهلي جدة النصر السنغالي ساديو ماني ماني ساديو مانى

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