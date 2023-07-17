محافظ الغربية يناقش تطوير المحاور المرورية والطرق الرئيسية بطنطا والمحلة

عقد محافظ الغربية، اجتماعاً مع الهيئة العامة للطرق والكباري، بحضور المهندس أحمد عابد رئيس هيئة الطرق والكباري بالغربية، الدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا والمهندسة شيماء عامر مدير مشروعات الهيئة، وذلك لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير المحاور المرورية والطرق الرئيسية بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى.

وخلال اللقاء استعرض رحمي مع الحاضرين الخطط المقترحة لتطوير المحاور بطنطا والمحلة، وذلك ضمن خطة المحافظة وحرصها المستمر على فتح محاور مرورية جديدة وتطوير وتوسعة الطرق الرئيسية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدن.

كما ناقش محافظ الغربية مع رؤساء المراكز ومديري الإيرادات مقترحات تعظيم موارد الدولة من خلال عمليات التحصيل لمستحقات الدولة والرسوم الحكومية المقررة وفي مقدمتها خدمات النظافة، المحال التجارية والوحدات السكنية المؤجرة، وعائد أملاك الدولة، ورسوم التقنين وغيرها من الموارد، وذلك لدعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات، مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الإدارات والوحدات، بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.

ووجه بالمراجعة الشاملة والتقييم الفعلي للقيم الإيجارية لأصول الدولة وفقا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة لضمان حق الدولة والحفاظ على حق المواطن، مؤكداً أهمية ترشيد الإنفاق في كافة القطاعات بالمحافظة للحفاظ على المال العام.

كما وجه المحافظ بضرورة الإعلان عن جميع المناقصات والمزايدات العلنية وجميع أساليب الطرح في كافة الجهات والوسائل الإعلانية؛ لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين وأصحاب المصلحة للتقدم للمزاد تنفيذاً لأحكام القانون 182 لسنة 2018 الخاص بتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

وأكد رحمي على، أن اجتماع اليوم يأتي تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة تحصيل إيرادات ومستحقات الدولة لدى الآخرين للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين داخل المحافظة.