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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

موجة الحر الشديدة.. ما هي أكثر الأمراض الجلدية التي يمكن أن تصيبك؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر الموجات الحارة الشديدة من التحديات الصيفية التي تواجه الكثير من الناس حول العالم، ومع ارتفاع درجات الحرارة، يزيد احتمال تعرض الجلد للتهيج والأمراض الجلدية المختلفة، وقد يكون هذا الارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة النسبية له تأثير سلبي على صحة الجلد ويزيد من انتشار بعض الأمراض الجلدية. 

 

يعتبر الجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، ويتعرض باستمرار لتأثيرات البيئة المحيطة به، بما في ذلك التغيرات في درجات الحرارة، حيث تعد الأمراض الجلدية التي ترتبط بالطقس الحار من الأمور المشتركة والتي يجب على الناس الاهتمام بها وفهمها، وفقًا لما ذكره موقع "science direct".

أوضح الأطباء، أنه قد يتعرض الجلد لمشاكل مثل التعرق الزائد، الحكة، تفاقم الأكزيما، تهيج وحروق الشمس، وتفاقم حب الشباب والبثور في فصل الصيف أو خلال فترات الطقس الحار.

مع تزايد الوعي بأهمية الرعاية الصحية الجلدية وتأثير البيئة على صحة البشرة، يمكن لبعض النصائح في الحفاظ على بشرة صحية وجميلة عندما يكون الطقس حارًا، تعد الموجات الحارة الشديدة تحديًا صحيًا يشمل العديد من الأمراض الجلدية المرتبطة بها، حيث ينصح باتباع بعض الإرشادات للحماية الجيدة للجلد أثناء فترات الحر الشديدة مثل ارتداء ملابس مناسبة وواقيات الشمس واستخدام مرطبات للجلد.

الأمراض الجلدية المرتبطة بموجة الحر الشديدة:

التهاب الجلد الشمسي:

يحدث نتيجة التعرض المفرط لأشعة الشمس، ويتميز بظهور حروق جلدية باللون الأحمر وتهيج واحمرار في الجلد المكشوف.

الطفح الحراري:

ينتج عن انسداد المسام التي تساعد في تبريد الجلد، مما يتسبب في ظهور بثور حمراء وحكة واحمرار في المناطق المتعرضة للحر.

إشعاع الحرارة:

يحدث عندما يتعرض الجلد لمصادر حرارية عالية، مثل المشاعل أو الأجهزة الساخنة، ويتسبب في ظهور حروق حرارية وتحمر في الجلد المصابة.

الإكزيما الحرارية:

يحدث نتيجة لتعرض الجلد للحر والرطوبة الزائدة، ويتميز بظهور طفح جلدي وحكة وتورم في الجلد المصابة.

ارتفاع في درجات الحرارة الأمراض الجلدية الموجات الحارة الطفح الحراري الإكزيما الحرارية حب الشباب صحة الجلد

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