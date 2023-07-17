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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصر تتصدر جدول بطولة العالم لشباب الخماسى الحديث بـ7 ميداليات

بطولة العالم لشباب
بطولة العالم لشباب الخماسي الحديث

أنهى منتخبنا الوطني لشباب الخماسي الحديث بطولة العالم تحت 17 سنة التي استضافتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، متصدرًا لجدول الترتيب العام برصيد 7 ميداليات متنوعة بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة.

وحل المنتخب الألماني في المركز الثاني برصيد 4 ميداليات بواقع ذهبية واحدة وثلاث فضيات، فيما جاء المنتخب البريطاني في المركز الثالث بميداليتين إحداهما ذهبية والأخرى برونزية والمنتخب الفرنسي في المركز الرابع بذهبية واحدة وجاء منتخب بولندا في المركز الخامس برصيد ميداليتين أحدهما فضية والأخرى برونزية وأوكرانيا سادسا بفضية واحدة، وإيطاليا والمجر في المركزين السابع والثامن على الترتيب برصيد ميداليتين برونزيات لكل منهما.

جاءت ميداليات مصر الذهبية لكل من: الثنائي محمد حاتم وأسامة مدحت في تتابع الشباب، وفريدة خليل في فردي الشابات، وفريق الشباب المكون من طارق تامر صادق ومحمد حاتم حسن وأسامة مدحت ذكي وفريق الشابات المكون من فريدة خليل وجنة الجندي وسارة محمد.

فيما جاءت الميداليات الفضية عن طريق الزوجي سارة محمد وفريدة خليل في تتابع الشابات وفضية التتابع المختلط بفريق مكون من فريدة خليل وعمر عامر، وحصد الميدالية البرونزية طارق تامر صادق في فردي الشباب.

وأقيمت البطولة بمشاركة 210 لاعبين ولاعبة يمثلون 35 دولة، بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي والمكون من 17 فردًا.

شهدت البطولة لأول مرة تطبيق الشكل الجديد للخماسي الحديث وهو النظام الذي سيتم تطبيقه بعد انتهاء أولمبياد باريس 2024 الذي يحتوى على مسابقة الموانع، بدلًا من الفروسية بناء على طلب اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير الفروسية من أجل استمرار اللعبة في البرنامج الأولمبي.

فريدة خليل أربع ذهبيات وفريدة خليل اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية الدولية بتغيير

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