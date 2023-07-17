أيرزهم "ستالوني" وزوجته.. نجوم تراجعوا عن الطلاق في اللحظات الأخيرة

رصد تقرير نشرته مجلة “people” الأمريكية، تفاصيل تراجع عدد من المشاهير والثنائيات في هوليوود عن قرار الطلاق في اللحظة الأخيرة، ومن بينهم سيلفستر ستالون وزوجته جنيفر فلافين، وباتريك وجيليان ديمبسي.

“الدستور” يرصد في السطور التالية أبرز قصص التراجع عن الطلاق في اللحظات الأخيرة..

1- سيلفستر ستالون وجنيفر فلافين

تقدمت جينيفر فلافين بطلب الطلاق من سيلفستر ستالون بعد 25 عامًا من الزواج في أغسطس 2022.

بعد شهر واحد فقط، عادت طيور الحب إلى المسار الصحيح وقررت عدم فسخ زواجهما.

قال ستالون عن انفصالهما في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز: "دعنا نقول فقط إنه كان وقتًا مضطربًا للغاية" .

2- كيم زولسياك وكروي بيرمان

تقدمت نجمة مسلسل “Desperate Housewives” كيم زولسياك، بطلب الطلاق من زوجها كروي بيرمان في مايو من عام 2023، واصفة زواجها بأنه "كُسر بشكل لا رجعة فيه مع عدم وجود أمل في المصالحة" في الوثائق التي حصلت عليها TMZ.

ومع ذلك، غير الزوجان موقفهما، فألغا طلاقهما بحلول يوليو، وقررا محاولة البقاء من أجل أطفالهما.

3- باتريك وجيليان ديمبسي

تقدمت جيليان ديمبسي، بطلب للطلاق من باتريك بعد 15 عامًا من الزواج في عام 2015.

ومع ذلك، بعد عام من العمل على حل الخلافات بينهما، ألغى الزوجان طلاقهما، حيث قال باتريك "لم يكن زواجنا شيئًا مستعدًا للتخلي عنه".

4- سام هانت وهانا لي فاولر

تقدمت هانا لي فاولر، زوجة المغني سام هانت، بطلب الطلاق قبل أشهر فقط من موعد ولادة الطفل الأول للزوجين في فبراير 2022 ، مدعية أن مغنية "Take Your Time" كان مذنباً "بسلوك زوجي غير لائق من خلال خيانتها مع امرأة أخرى".

بعد ساعات من تقديم الشكوى، كانت هانت تسحبها، لتقدم مرة أخرى في مقاطعة أخرى، ورفضت المحكمة القضية، وبالفعل تصالح الزوجان ورحبا بابنتهما المنتظرة.

5- جان كلود فان دام وغلاديس بورتوغيز

تزوج جان كلود فان دام والبرتغالية غلاديس بورتوغيز لأول مرة في عام 1987 قبل الطلاق في عام 1992.

تزوج فان دام من دارسي لابير في عام 1994 ثم انفصلا في عام 1997، ثم تصالح هو وغلاديس وتزوجا مرة أخرى في عام 1999.

ومع ذلك، بعد 15 عامًا من زواجهما الثاني ، تقدمت بطلب الطلاق مرة أخرى - ولكنها لم تمضى قدماً في الاجراءات وتراجعت في اللحظة الأخيرة.