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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"مصر أكتوبر": كلمة الرئيس بقمة "نيروبي" يعكس الدور الريادي للدولة المصرية

أمين حزب مصر أكتوبر
أمين حزب مصر أكتوبر بالإسكندرية

قال المهندس أحمد حلمي، أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أعمال القمة التنسيقية الخامسة لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية والآليات الإقليمية والدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والتى عقدت اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي، يعكس الدور الريادي والفعال للدولة المصرية.

وأوضح “حلمي” في تصريحات له، أن مشاركة الرئيس السيسي في "قمة نيروبي"، جاء ترسيخا لحرص مصر على تسريع وتيرة التنمية في البلدان الأفريقية، بالإضافة إلي تعزيز سبل الاستقرار ولتخطي التحديات التي تواجه هذه الدول، مشيرًا إلي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص منذ سنوات على توطيد العلاقات مع جميع الدول الأفريقية، وتعزيز التعاون الاقتصادى والتجارى مع دول القارة.

وأشار أمين حزب مصر أكتوبر بمحافظة الإسكندرية، إلي أن مصر دائمًا تقف بجانب دول القارة الأفريقية، وتقدم لهم الدعم اللازم، لتحقيق التنمية المستدامة، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة، موضحا أن كلمة السيسي بقمة نيروبي دليل على دعم مصر التام لدول القارة فى مختلف قضاياها، سواء في التنمية أو التغير المناخي الذي أثر كثيراً على القارة الأفريقية.

الاتحاد الافريقى التعاون الاقتصادي والتجاري الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الكينية نيروبي بمحافظة الإسكندرية حزب مصر أكتوبر كلمة السيسي

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