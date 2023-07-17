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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد وفيق عن مهرجان العلمين: "كنت أحلم به قبل سنوات"

أحمد وفيق
أحمد وفيق

قال الفنان أحمد وفيق، إنه من أول الناس التي فكرت في مهرجان بمدينة العلمين، وكتب ذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "60 دقيقة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان يحلم بمهرجان سينما صغير بالعلمين، لأنه يراها مدينة عالمية شهدت الحرب العالمية وانتهاء الحروب.  

كيف كانت تراه عائلته قبل الفن؟

وأشار خلال اللقاء إلى أن عائلته كانت ترى فيه وهو صغير رجل سياسة أو عضو برلمان بسبب قربه من الناس، ولكنه قال يفيدهم من ناحية أخرى وهي الفن.

وفي نهاية الحلقة، اختار الفنان صبري فواز، ليكون ضيف الحلقة المقبلة من البرنامج.

أحمد وفيق مدينة العلمين صبري فواز مهرجان الإعلامي أحمد الطاهري

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