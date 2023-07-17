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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد وفيق: أحمد زكى كان يعتمد على تخزين الشخصيات فى ذاكرته

احمد وفيق
احمد وفيق

قال الفنان أحمد وفيق، إنّ الممثل عليه أن يتواجد وسط الناس للتدرب على التمثيل، موضحًا: "كنت أحرص على الوقوف على كوبري طلخا لمتابعة حركة الناس واتجاهاتها عندما بدأت تعلم المسرح، حتى أحسن الإخراج وعمل التكوينات والتشكيلات الفنية، فلم أكتفِ بما أشاهده أو أقرأه".

وأضاف "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز": "كنت أبحث عن نفسي في الناس، وأتعامل مع هذا الأمر كأنني أحصل على كورسات، وفي هذا الإطار كل فنان وله طريقته، الفنان نور الشريف كان يحرص على تدوين أهم ما يلاحظه من حركات الناس لاستخدامها في أعماله".

وأوضح: "أما الفنان أحمد زكي فقد كان يعتمد على الحفظ دون الكتابة، حيث اعتمد على تخزين الشخصيات في ذاكرته لاستخدامها في أعماله ، ونور الشريف عمليا بشكل أكبر، أما أنا فأعمل بطريقة الفنان أحمد زكي".

وتحدث الفنان عن شخصية لمعي التي جسدها في فيلم "سكوت ح نصور"، قال: "هذه الشخصية عكس شخصيتي، وكنت هزعل نفسي يومها، كنت بعمل العمل ده وبقول هو في حد بيعمل كده؟!".

أحمد وفيق تعلم تكوين برنامج 60 دقيقة لاستخدامها لتكوين كسترا نيوز

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