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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

110 جارودي.. كيف انتصر المفكر الفرنسي للقضية الفلسطينية؟

روجيه جارودي
روجيه جارودي

تمر اليوم الذكرى 110 لميلاد الفيلسوف والمفكر الفرنسي روجيه جارودي، الذي ولد في مثل هذا اليوم الـ17 من يوليو 1913 بمدينة مرسيليا الفرنسية، ويعد أحد ابرز الفلاسفة والمفكرين الذين أشهروا إسلامهم ودافعواعن الإسلام .

تشير سيرة روجية جارودي إلى عيشه لأكثر من تجربة فكرية مختلفة وتربي على المسيحية الكاثوليكية في حين كان ولدا ملحدا تبني جارودي الفكر الشيوعي وأمن به واصبح أحد رموزه من داخل الحزب الشيوعي الفرنسي، والذي التحق به في العشرين من عمره، وظل فيه حتى طرد عام 1970 لانتقاده للغزو السوفيتي لتسكو سلوفاكيا 1968.

 جاء إشهار جارودي لإسلامه بمثابة مرحلية مفصلية في حياته، ففى 1982 وجاء اعلانه هذا ليصبح أحد دعاة حوار الأديان السماوية، واحد أبرز الكدافعين عن القضية الفلسطينية .

وعود الإسلام  

صدر لروجيه جارودي ما يزيد على 50 كتابا ورواية ترجمت إلى كثير من لغات العالم منها "وعود الاسلام" في سنة 1981 ،وذكر الدكتور سامي الدروبي ان كتاب "وعود الاسلام"من اهم كتب جارودي وذلك لما تضمنه من طموحات واهداف سامية ، وقد حدد هدفه من كتابه قائلا: "إن المقصود من هذه الدراسة هو مستقبلنا ومستقبل الجميع وإن هذا الكتاب ليس كتاب تاريخ ، بل هو اقتراب جديد من الاسلام" وحاولنا استدعاء الاسلام ، لأنه قوة حية، لا في ماضيه فقط ، بل في كل ما يمكن ان يقدمه اليوم ، ولما كان هدف غارودي من اهم كتبه استدعاء الاسلام قوة حية مهيأة لانقاذ الانسانية من حالتها المتردية ، فإنه جعل مدخله الى الموضوع بالحديث عن اهم الاسس التي يقوم عليها التراث.

 لماذا أسلمت 

كشف جارودى فى كتابه "لماذا أسلمت نصف قرن من البحث عن الحقيقة" عن أهم دوافعه إلى اعتناقه الإسلام عندما تعرض للسجن أول مرة تعرف فيها على الإسلام، عندما أودى به موقف إلى السجن ثلاث سنوات، وأصدر الكوماندوز الفرنسى حكماً بإعدامه رميا بالرصاص، وأصدر أوامره إلى الجنود الجزائريين المسلمين، وكانت المفاجئة، عندما رفضوا إطلاق النار عليه، وبعدها عرف السبب، إن شرف المحارب المسلم يمنعه من أن يطلق النار على إنسان أعزل.

يقول روجيه:"إن اعتناقى الإسلام لم يكن شيئاً من قبيل التجربة، ولكنه كان شيئاً كالإنجازات الكبرى فى حياة الإنسان، وعندما شرح الله صدرى للإسلام تكونت لدى قناعة بأن الإسلام ليس مجرد دين يختلف عن بقية الأديان فحسب بل إنه دين الله، أعنى بذلك أن الإسلام هو الدين الحق منذ خلق الله آدم الإنسان الأول".

أضاف جارودى حين أعلن إسلامه: أنا لم أعلن إسلامى إعجاباً بما قدم الإسلام للناس فيما سبق من الزمان، بل بالأمل العظيم الذى يمكن للإسلام أن يقدمه للإنسان فى مستقبله حينما يريد أن يتعايش لسلام على هذه الأرض.

محاكمة الصهوينية الإسرائيلية

يتناول الكتاب الصهيونيه والتناقض الكامن بها وإختلافها عن اليهودية وأيضاً يعرض لسياسة إسرائيل وأشعال الحروب.كذلك  يتناول أصداء محاكمة جارودي علي كتابه الأشهر -الأساطير المؤسسة للسياسة الاسرائيلية- وهي المحاكمة التي كانت سابقة من نوعها من فرنسا وأثارت عاصفة من السخرية والانتقاد التي وجهت للدولة الفرنسية وقتئذاً لإحترامها المبالغ فيه لقيم الحرية التي نادت بها ثورتها الفرنسية !!

توفى في 13 يونيو 2012 عن عمر ناهز 98 عامًا في بلدية شينفيير في سور مارن جنوب شرق باريس.

المفكر الفرنسي روجيه جارودي سيرة روجية جارودي إشهار جارودي لإسلامه وعود الإسلام لماذا أسلمت محاكمة الصهوينية الإسرائيلية

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