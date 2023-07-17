بوتين: تفجير جسر القرم جراء هجوم أوكرانى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، تعرض جسر القرم لأضرار خطيرة جراء الهجوم الأوكراني.

وطلب بوتين من حكومته خططًا جدية لتأمين جسر القرم الذي تعرض لعدة هجمات.

في السياق، ادّعى مسئول أمني أوكراني مسئولية كييف عن هجوم على الجسر الذي يربط شبه جزيرة القرم المرفقة بالبر الرئيسي الروسي وهو خط إمداد حيوي للجهود الحربية الروسية في أوكرانيا ومشروع شخصي للرئيس فلاديمير بوتين.

ويعد المعبر الذي يبلغ طوله 12 ميلًا، المعروف باسم جسر كيرتش، الأطول في أوروبا وله أهمية استراتيجية ورمزية كبيرة لموسكو.

وكان هجوم يوم الإثنين على الجسر هو الثاني منذ أن شنت روسيا غزوها لأوكرانيا بعد انفجار صهريج وقود أثناء عبوره في أكتوبر.

وقال مصدر في جهاز الأمن الأوكراني (SBU) لشبكة CNN إن هذا الهجوم كان بمثابة عملية مشتركة بين وحدة المخابرات والأمن الأوكرانية والقوات البحرية الأوكرانية وتحدث المصدر شريطة عدم الكشف عن هويته لأنهم لم يتلقوا إذنًا بالتحدث بشكل رسمي.

وأسفر الهجوم عن مقتل شخصين وإصابة ابنتهما ، بحسب مسئولين عينتهم روسيا.

وبحسب ما ورد تم تنفيذ هجومين في حوالي الساعة 3 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم الإثنين (8 مساءً بالتوقيت الشرقي الأحد)، مما ألحق أضرارًا بجزء من الجسر، وفقًا لقناة Telegram Gray Zone، التي تدعم مجموعة Wagner المرتزقة بقيادة يفغيني بريغوزين.

وأكد حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف جلادكوف، مقتل شخصين وإصابة شخص ثالث في الحادث.

وقال جلادكوف إن فتاة أصيبت وقتل والداها أثناء سفرهما في السيارة التي تضررت في الحادث.

وقالت وزارة النقل الروسية على Telegram: "هناك أضرار لحقت بالطريق على امتداد جسر القرم". الامتدادات على الجسر هي الأطوال بين أرصفة الدعم. وأظهرت الصور انهيارًا جزئيًا في جزء من الطريق من الجسر الذي يحمل أيضًا خطوط سكة حديد.

على قناته على Telegram، ألقى فلاديمير كونستانتينوف رئيس مجلس الدولة في جمهورية القرم، باللوم على الأضرار التي لحقت بالجسر على هجوم أوكراني.